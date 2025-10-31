31日、湯沢町土樽の県道で、車とクマが衝突する事故がありました。午後0時半頃、運転手から「湯沢町土樽の県道を普通乗用車で走行中、左側から道路を横断してきたクマ（体長約1.5メートル）1頭と車の前部が衝突した」と110番通報がありました。運転手にケガはありません。クマの行方はわからず、現場は民家直近であることから、警察は湯沢町と連携して注意を呼びかけています。30日から31日にかけ、湯沢町や隣の南魚沼市では