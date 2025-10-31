大相撲の伊勢ケ浜部屋が３０日、九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）に向けて、福岡・太宰府市にある部屋宿舎で稽古を公開した。東前頭筆頭・伯桜鵬は幕内・熱海富士、錦富士らと２０番取って５勝１５敗だった。今後を見据えて相撲の幅を広げようと試行錯誤している過程とあって、調子は良くないというが「まだ１週間ちょっとある。本場所も１５日間ある中で毎日調子良くできるわけではないので、こういう稽古が大事