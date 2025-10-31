日本ハムの清宮幸太郎内野手が３１日、エスコンで行われた秋季キャンプで４種類のバットを使ってフリー打撃を行った。清宮幸はティー打撃、フリー打撃で金属製のバット、重いバット、細いバットなど特徴ある４本のバットを使用。「遊びです。いろんなパット振って、いろんな感覚が体に入ればいいなって感じです。そのバット、そのバットでいいスイングができるように。たぶん小手先だけじゃ振れないだろうし。重かったりするし