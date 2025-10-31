労働組合で集めた５００万円以上を、個人の投資の損失補填に充てたなどとして、国土交通省の神戸航空交通管制部の男性職員が懲戒処分を受けました。停職９か月の処分を受けたのは国土交通省神戸航空交通管制部に所属する係長級の男性職員（３０代）です。同部によると、男性職員は２０２４年９月から今年６月にかけて、労働組合が組合員から徴収した計約５１６万円を着服したということです。男性職員は労働組合の支部で財政を担当