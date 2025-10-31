◇プロ野球 日本シリーズ第5戦 ソフトバンク 3-2 阪神(30日、甲子園球場)ソフトバンクが4連勝で阪神を下し、5年ぶり12度目の日本一の座を獲得しました。2025年の日本シリーズは、史上最速でのリーグ優勝を果たしCSファイナルシリーズも無敗と圧倒的な強さで勝ち進んだ「セ・リーグ王者の阪神」と、2位日本ハムと最終戦までもつれるCSファイナルステージを勝ち抜いた「パ・リーグ王者ソフトバンク」の対戦に。この2チームが対戦する