大谷翔平選手がワールドシリーズ第6戦を控えた日本時間31日、キャッチボールとバッティング練習を行いました。ワールドシリーズ2勝3敗であとがないドジャース。第3戦で延長18回を戦い、ロサンゼルスからトロントへの移動と息つく暇もない選手らはロバーツ監督から練習を休んでもいいとの申し出があったにもかかわらず、前日練習に参加。大谷選手もキャッチボールを行った後、レギュラーシーズンではあまり行うことのないバッティン