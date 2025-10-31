飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は3日目を終えた。6Rに登場した新井日和（22＝伊勢崎）。8枠と遠かったがロケットスタートを切り、7枠の佐藤貴也の前へ。勝った1枠・小林瑞季の直後に陣取り、そのまま2着に踏ん張り切った。初日8着だったが、気持ちとエンジンを立て直し、連続2着。完全に持ち直した格好だ。「やりました。佐藤さんがずっと見えていましたが、懸命に自分の道を守り抜きました。疲れたー」