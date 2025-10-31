金融庁は３１日、反社会的勢力との取引に関する管理体制が不十分だったなどとして、いわき信用組合（福島県いわき市）に対し、協同組合に関する法律に基づき業務改善命令を出した。右翼系の政治団体の街宣活動を止めるため、いわき信組が反社会的勢力とみられる関係先に資金を提供していた疑いがあることが判明した。金融庁は、反社会的勢力などとの取引を断ち切ることや、経営責任の明確化などを求める。いわき信組を巡って