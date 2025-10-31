大阪・難波の商業施設に突っ込んだ乗用車＝31日午後0時50分31日午前11時50分ごろ、大阪市浪速区の繁華街・難波の商業施設「なんばCITY」の出入り口に乗用車が突っ込んだ。大阪府警によると、奈良県生駒市の女性（68）が運転しており、施設内にいた同県宇陀市の男性（30）が車と自動販売機に挟まれ、けがを負った。軽傷とみられる。大阪府警によると、車が駐車場からスロープを下る際、曲がりきれずぶつかった。女性にけがはな