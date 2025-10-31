韓国で開かれているAPEC=アジア太平洋経済協力会議で習近平国家主席は、自由貿易体制の重要性を強調しました。トランプ大統領不在の中、存在感をアピールした形です。演説で習近平国家主席は「我々はAPEC創設の理念である誰もにチャンスがあり、ともに勝者となる開放的な発展を推進すべきだ」と強調。保護主義的傾向を強めるアメリカのトランプ大統領を念頭に「多角的貿易体制を守り抜き、権威と実効性を高めなくてはならない」と