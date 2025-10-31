31日昼ごろ、北海道・札幌市北区の住宅で男女3人が意識のない状態で倒れているのが見つかり、その後死亡しました。警察は、警察署を訪れて「3人を殺した」と話した40代の男性から事情を聴いています。31日午前11時45分ごろ、札幌北警察署に40代の男性が訪れ「30分前に家族3人を殺した」と話しました。警察がこの住宅に駆け付けたところ、男性1人、女性2人が意識のない状態で倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認され