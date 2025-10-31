俳優竹野内豊（54）が31日、都内で、映画「SPIRIT WORLD−スピリットワールド−」（エリック・クー監督）全国拡大公開初日舞台あいさつに出席した。同作は日、仏、シンガポールの合作で、迷える大人たちの希望と再生を描いたファンタジー作品。主演は仏の女優カトリーヌ・ドヌーブ。竹野内は父の遺言を実現すべく、離婚した母を探す旅に出るハヤトを演じる。同作は群馬・高崎市、千葉・いすみ市で撮影。冒頭、「カトリーヌ・ドヌー