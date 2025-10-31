中国船舶グループによると、中国が独自に開発した2隻の17万4000立方メートル級液化天然ガス（LNG）大型タンカーが10月30日、31日に上海で引き渡されました。2隻は中国が独自に開発した第5世代LNG大型タンカーで、世界最先端のデザイン理念、先進技術装備、最強の環境性能を兼ね備え、重要な技術は独自で確実に管理できるようになっており、設備の国産化率が向上し、総合的な技術水準は国際的にリードしています。LNG大型タンカーは