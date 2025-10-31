Photo: Yohei Amazaki 今年の「モビリティショー東京2025」でいちばん注目を集めているのは、間違いなくセンチュリーのブース。1967年から連綿と続く日本を代表する高級車センチュリーに、クーペモデルが登場したのです。センチュリーを知らない方でも、政治家や大企業の社長、皇室の方々が乗るめちゃくちゃコンサバな黒いサルーンといえば「あー、見たことあるかも」ってイメージがあるはず