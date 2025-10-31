西武の広池浩司球団本部長は31日、今オフにポスティング制度を利用して米メジャー移籍を希望している今井達也投手と、米移籍を含め今後の去就を熟考している郄橋光成投手について、週明けにも再度協議を行うことを明らかにした。かねて日本シリーズ終了後に実施する方針を示していた。同本部長は「本当に正直、想定より早く今シーズン終わったので。しっかりと（2人と会う）予定を立てます。多分いろいろと悩んでると思