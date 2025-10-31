県警本部の50代の男性警部補が、女性職員に対しセクハラ行為をしたなどとして、停職3か月の懲戒処分を受けました。 男性警部補は31日付けで依願退職したということです。 停職3か月の懲戒処分を受けたのは、県警本部所属の50代の男性警部補です。 県警によりますと警部補は先月上旬、女性職員と県内の飲食店で飲酒をしたあと、路上で身体接触を伴うセクハラをしたということです。 また 既婚者でありなが