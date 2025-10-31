第2ラウンド、通算8アンダーで4位の古江彩佳＝クアラルンプール・クラブ（共同）【クアラルンプール共同】米女子ゴルフのメイバンク選手権は31日、クアラルンプールのクアラルンプール・クラブ（パー72）で第2ラウンドが行われ、古江彩佳が68、山下美夢有が70で回ってともに通算8アンダーの136で4位となった。首位は14アンダーのチェ・ヘジン（韓国）。岩井明愛は通算6アンダーで18位で、畑岡奈紗が5アンダーで24位となった。