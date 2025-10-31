10月31日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）は朝日新聞の「日本の出版物「ただ読み」、世界で年８．５兆円対策団体、海賊版サイトを調査」を取り上げ、大竹まことがコメントした。 海賊版サイトによって全世界で「ただ読み」された日本の出版物の額が推計で年8.5兆円に上ることが対策団体の調べで分かった。昨年の日本の出版物市場の6倍弱の規模に相当し、大部分は漫画だという。 集英社や講談社、LINEヤフ&