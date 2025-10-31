◆国内男子プロゴルフツアーフォーティネット・プレーヤーズ・カップ第２日（３１日、千葉・成田ヒルズＣＣ＝７１３７ヤード、パー７１）選手会主催の新規大会の第２ラウンドが行われ、１６位で出た石川遼（カシオ）が９バーディー、３ボギーでこの日のベストスコア６５をマークし通算８アンダーとし、２打差の２位に浮上した。「いいゴルフだったと思う。あと２日あるので、しっかり切り替えてやれれば。チャンスは全然ある