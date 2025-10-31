阪神ファンとして知られるフリーアナウンサーの有働由美子が３１日、ニッポン放送のラジオ番組「うどうのらじお」で、阪神が敗れた日本シリーズについて語った。阪神は、前日の３０日に行われた日本シリーズ第５戦でソフトバンクに２−３で敗戦。トータル１勝４敗となり、日本一を逃した。有働は第４戦を甲子園球場で生観戦したというが、こちらも２−３で敗戦。観戦した感想を聞かれると、「その辺の記憶もあやふやで…。私