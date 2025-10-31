◆プロボクシング▽日本スーパーウエルター級（６９・８キロ以下）王座決定１０回戦同級１位・玉山将弥―同級２位・神風藍（１１月１日、東京・後楽園ホール）日本スーパーウエルター級王座決定戦の前日計量が３１日、都内で行われ、同級１位の玉山将弥（３２）＝帝拳＝が６９・５キロ、同級２位の神風藍（３１）＝ＲＫ蒲田＝が６９・６キロでクリアした。当初は挑戦者決定戦として発表されていたが、ＷＢＯアジアパシフィ