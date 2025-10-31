アイドルグループ「仮面女子」の猪狩ともかが３１日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。クマの駆除をめぐってトラブルが起きている北海道積丹町の騒動に言及した。猪狩はＨＴＢ北海道ニュースの投稿を引用。積丹町で町議と猟友会がトラブルになり、反発した猟友会が出動拒否していると話題になっている。ＨＴＢの記事によると、クマ駆除の際に現場にいた町議に対して猟友会メンバーが「誰ですか」と聞くと町議が「誰にモノを言ってい