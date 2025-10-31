お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。10月31日の放送は、ゲストに坂本美雨さんを迎え、金曜パートナーのはるな愛とともに話を伺った。 はるな「本日のお客様は、坂本美雨さんで～す」 坂本「よろしくお願いしま～す」 はるな「よろしくお願いします。美雨ちゃA