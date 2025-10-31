湧水町の上場小学校の運動会で、子どもたちが郷土芸能の踊りを披露しました。 全校児童18人で踊ったのは郷土芸能「建築踊り」。建築踊りは家を建てる過程を表現したユニークな踊りです。 踊り手は鉞（まさかり）や鉋（かんな）、鋸（のこ）や斧、金槌といった大工道具を持ち、曲に合わせて道具に応じた踊りを踊ります。 本番1週間前。子どもたちは学校の校庭で、保存会のメンバーから指導を受けて練習しました。