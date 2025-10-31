曽於市のコンビニエンスストアから現金を奪った男の裁判で、鹿児島地方裁判所はきょう31日、拘禁刑3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。 判決を受けたのは鹿児島市の建設作業員・八瀬尾幸一被告(27)です。 判決によりますと八瀬尾被告は今年7月、曽於市財部町のローソン財部南俣店で店員をカッターナイフで脅し、現金7000円を奪ったものです。 31日の判決で鹿児島地裁の松野豊裁判官は「パチンコなどで借