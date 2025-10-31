日東富士製粉 [東証Ｓ] が10月31日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比23.1％減の18.7億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の54億円→41億円(前期は55.5億円)に24.1％下方修正し、減益率が2.9％減→26.2％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比28.7％減の