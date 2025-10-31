福岡県久留米市の小学校で、着替え中の女子児童を盗撮した罪に問われた教諭の男の裁判です。福岡地方裁判所久留米支部は31日、被告の男に罰金80万円の有罪判決を言い渡しました。起訴状などによりますと、草薙喜夫被告（35）は、久留米市の小学校に勤めていた去年6月、多目的ホールに小型カメラを設置し、水着に着替えていた女子児童を盗撮した罪に問われています。これまでの裁判で、草薙被告は「盗撮が目的ではなく、モン