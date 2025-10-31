JR芸備線 JR芸備線の存廃などを議論する再構築協議会の実証事業として、芸備線の利用者を対象に岡山県新見市の道の駅「鯉が窪」で割引サービスが受けられます。2025年11月24日まで。 芸備線と二次交通の利用促進を図るのが目的です。「レストラン 山野彩館」「焼きたて米粉パン こめ工房」「売店・野菜市場」で500円以上の買い物や飲食をして会計時に乗車券や整理券の写真を提示すると、200円の割引を受けられます。