３１日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に３日続伸。ＡＩ・半導体関連株への人気は続き日経平均株価は５万２０００円を突破し、連日の最高値に沸いた。 大引けの日経平均株価は前日比１０８５円７３銭高の５万２４１１円３４銭。プライム市場の売買高概算は２８億８５２４万株。売買代金概算は８兆５６４５億円となった。値上がり銘柄数は９７１と全体の約６０％、値下がり銘柄数は５８０、変わらずは６５銘柄だった。