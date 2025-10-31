ロンドン朝方、ドル買い優勢米債利回り上昇でドル円一時１５４．３９レベル＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル買いが優勢になっている。米１０年債利回りが４．０９％台から４．１０％台へと小幅に上昇する動きに反応。ドル円は高値を154.39レベルに更新している。ユーロドルは安値を1.1555レベル、ポンドドルは1.3125レベルなどに広げている。 USD/JPY154.24EUR/USD1.1558GBP/USD1.3134