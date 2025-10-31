日本時間１６時４５分に仏消費者物価指数（速報）（10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（速報）（10月）16:45 予想N/A前回-1.0%（前月比) 予想N/A前回1.2%（前年比)