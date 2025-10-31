メインシナリオ・・・上値模索、前日の高値154.45が最初の関門。前日、10日に付けた直近の高値153.27を突破し、154円台半ばまで上値を伸ばした。目先、上値模索しそうだ。前日の高値154.45が最初の関門。高値更新となれば、2月12日の高値154.80や節目の155.00がターゲットになる。155円台に乗せるようなら、2月3日の高値155.89や節目の156.00を目指そう。 サブシナリオ・・・直近10営業日で陰線が2本しかなく、買い過熱