メインシナリオ・・・9日の高値109.75円を上抜き、直近の高値を更新し、上値指向が強まっている。30日に1月7日以来の高値水準となる110.39円まで一時上昇しており、1月7日の高値110.47円を上抜けば、昨年11月20日の高値111.56円が上値の目標になる。その水準も上抜くようなら、昨年7月30日の高値112.10円を試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の転換線の108.82円を下抜き、28日の安値108.46円も維持できな