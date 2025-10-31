◇男子ゴルフツアーフォーティネット・プレーヤーズカップ第2日（2025年10月31日千葉県成田ヒルズCC＝7137ヤード、パー71）第2ラウンドが行われ、16位で出た石川遼（34＝CASIO）が9バーディー、3ボギーのこの日ベストに並ぶ65をマークし、通算8アンダー。首位と2打差2位に浮上した。「昨日も今日も全体的には凄くいいゴルフができている。これだけ難しいコースでいいショットだったり良いパットだったりが打てれば、こ