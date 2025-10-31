新潟・阿賀野市の建設会社の倉庫にクマが侵入し、居座っていましたが、猟友会などにより捕獲されました。午前10時半前、新潟・阿賀野市の建設会社の社員から「クマがうろついている。会社の建物内に入って閉じこもった」と警察に通報がありました。けが人はいませんでした。建設会社の社長：逃がしちゃうと、二次災害・三次災害になると悪いから閉じ込めておこうと思って閉めたんです。体長50cmほどのクマが居座ったのは建設会社の