モデル蛯原友里（46）の双子の妹で、チャイルドボディセラピストの蛯原英里さん（46）が31日、自身のインスタグラムを更新した。「まさかの遭遇！！！」と書き出された投稿。美容室でカラー中に姉・友里が現れたことを報告した。「え？ええ！？もう、これ何回目？笑双子あるあるすぎて、びっくり通り越して記念にパチリ」と鏡越しに姉が映り込む写真を投稿。写真には「双子あるある！お互い予定合わせてないのに同じ場所