きょうはハロウィーン当日です。東京・渋谷の様子を見てみましょう。渋谷駅前の現在の様子です。午後4時ごろからは、スクランブル交差点から宮益坂下の交差点までの間が通行止めとなります。今年、渋谷では電動キックボード対策も行われていて、警戒感が高まっています。1年前のきょう、渋谷駅の周辺を訪れた人はピーク時でおよそ1万8000人。今年もハロウィーン対策として、「宮下公園」が午後3時に閉園したほか、このあと周辺店舗