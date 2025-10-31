モデルの鈴木えみ(40)が31日、自身のインスタグラムを更新。ハロウィーンに合わせ、アンドロイドメークを披露した。ストーリーズで「HAPPYHALLOWEEN今年は私の中身を大公開…」とコメント。アンドロイドメイクを施した写真を複数枚披露した。「今年は私の中身をちょっとお見せしますね…アンドロイドメイクをしたよ〜！」と報告。「最後の1枚はChatGPTにイラスト化してもらったもの！楽しくて不気味な夜を過ごしてね」と