本州南岸を低気圧が発達しながら東に進み、今夜、関東地方に接近、その後、通過する見込みで、今夜の帰宅時間帯は関東地方の広い範囲で大雨になる見込みです。気象庁スーパーコンピューターの予想では、黄色やオレンジ色、赤色など激しい雨が関東地方に降ると予想しています。この予想は誤差を含んでおり、激しい雨の場所が数十キロずれたり、時間が数十分ずれる場合もあり、青色の地域でも大雨になる可能性があります。大雨のピー