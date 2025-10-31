韓国を訪問中の高市総理は31日、APEC首脳会議に出席しました。世界経済の不確実性が高まる中、高市総理は、貿易・投資や官民連携を通じたイノベーションが不可欠であると指摘した上で、「ルールに基づく自由で公正な経済秩序が重要だ」などと訴えました。また、AI・デジタル、エネルギー等の成長分野におけるイノベーションの実現に向けて、官民連携による戦略的な成長投資の促進を重視するとの考えを示しました。外務省によります