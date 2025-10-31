稽古をする伯桜鵬（左）＝福岡県太宰府市大相撲の伊勢ケ浜部屋（福岡県太宰府市）が31日、九州場所（11月9日初日・福岡国際センター）前に一日限定で報道陣へ稽古を公開し、東前頭筆頭の伯桜鵬が熱のこもった稽古を見せた。新三役昇進に向け「もちろん意識している」と意気込みを語った。22歳の新鋭は幕内の熱海富士と錦富士らと20番取って5勝止まり。「右前まわしを取って攻めたかったけど、なかなかうまくいかない」と反省す