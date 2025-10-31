10月31日から東京ビッグサイトで開催されている国内最大の自動車関連の展示会「ジャパンモビリティショー」について、テレビ朝日経済部 松岡大将記者に聞いた。【映像】『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のデロリアン（実際の展示）━━そもそもジャパンモビリティショーとは何か？「1954年に日比谷公園の広場で小規模な形で行われた第1回全日本自動車ショウが元祖だ。後に海外メーカーが出展に加わり、1960年代には『東京モー