アメリカのヘグセス国防長官が中国の董軍国防相と会談し、台湾周辺や南シナ海での中国軍の活動について懸念を伝えました。ASEAN=東南アジア諸国連合の拡大国防相会議に出席するためマレーシアを訪問しているヘグセス国防長官は、31日、董軍国防相と会談しました。先月、2人はオンラインでの会談を行いましたが、対面で会談するのはこれが初めてです。ヘグセス氏は中国側に対し、インド太平洋における力の均衡を維持することの重要