©ABCテレビ キャンピングカーを住まいとし、日本全国を巡る「バンライフ」という旅のスタイルが注目を集めています。仕事を辞め、自分たちで改装した車で日本一周の旅に出た夫婦に密着しました。 ©ABCテレビ 今年8月11日、高知市内で「よさこい祭り」を楽しんでいたのは、大阪出身のラコさん（26）。夫のイクマさん（27）と夫婦でバンライフを始めて2か月、祭りを中心に全国を回っていますが、そのスケジュ