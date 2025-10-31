どこ行くか決めないとだね！妻を追い詰める暗黙のルール。エリート夫のモラハラに耐える日々／妻が別れを告げる時3（1）大学時代の合コンで知り合い、授かり婚をした遥と雄大。雄大は大手企業のエリート社員である一方、家では遥にモラハラ三昧のルールをいくつも強いていました。どんなに帰りが遅くても必ず出迎える、夫の行動に干渉してはいけない。遥は理不尽なルールにも恐怖で逆らえず、夫の冷たい目に怯える日々を続けていま