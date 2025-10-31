ZARDデビュー35周年を記念して、ベストアルバム『Golden Best 〜15th Anniversary〜』のアナログレコード化が決定した。完全生産限定となる同アナログ盤のリリースは、35回目のデビュー日(2月10日)直前、2026年2月4日となる。『Golden Best 〜15th Anniversary〜』は2006年にリリースされ、ミリオンセールスを記録したZARD究極のベストアルバムだ。2007年に逝去した坂井泉水が生前最後に発表した作品でもある。今回のアナログレコ