飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は3日目を迎えた。11Rは中盤で加賀谷建明（47＝川口）と青山周平（40＝伊勢崎）のデッドヒート。湿走路に自信を持つ加賀谷が4周目で前に出て、そのまま突き放した。連勝が「10」で止まった青山は「相手が悪い…」とサバサバした表情。加賀谷は「雨のおかげですよ」と謙遜した。「あまり大きく行きすぎないよう気をつけて乗った。昨日、下周りをやって効果があった。手応え