モデルの蛯原友里が自身のInstagramを更新。子どもたちと訪れたユニバーサル・スタジオ・ジャパンや『EXPO 2025大阪・関西万博』（2025年日本国際博覧会）を満喫する姿や、夫であるILMARI（イルマリ）の所属するラップグループRIP SLYME（リップスライム）のライブを鑑賞するプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。 写真：RIP SLYME ライブを楽しむ蛯原とILMARIの息子＆娘 子どもたちと楽しんだ秋