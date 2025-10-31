自民党や立憲民主党など与野党6党は31日、ガソリン税の暫定税率について、年内に廃止することで実務者レベルで合意しました。与野党6党は、ガソリン税の暫定税率について、来月13日からガソリンの補助金を段階的に増やし、12月11日には暫定税率に相当する25.1円まで引き上げ、12月31日に廃止することで、実務者間で合意しました。また、軽油引取税の暫定税率についても同じく来月13日から段階的に補助金を増やし、来月27日には暫定