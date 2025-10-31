ウェーブロックホールディングス [東証Ｓ] が10月31日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比11.4％減の5億3500万円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の8億5000万円→5億5000万円(前期は6億9700万円)に35.3％下方修正し、一転して21.1％減益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結